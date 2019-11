Lazio Cluj, i convocati di Inzaghi: non ci sono Immobile e Milinkovic

Lazio Cluj, Simone Inzaghi convoca 18 giocatori per la partita di stasera. Assenti dalla lista Immobile e Milinkovic Savic

La Lazio è aggrappata all’ultimo treno per restare ancora in Europa League. In vista della partita contro il Cluj, Simone Inzaghi ha convocato 18 giocatori. All’interno della lista non figurano Immobile e Milinkovic Savic. Ecco l’elenco completo:

Portieri: Alia, Guerrieri, Proto.

Difensori: Acerbi, Bastos, Lazzari, Luiz Felipe, Lulic, Patric, Vavro.

Centrocampisti: Cataldi, Correa, Falbo, Jony, Luis Alberto, Parolo.

Attaccanti: Adekanye, Caicedo.