Lazio, rimandato il confronto tra Guendouzi e Tudor

Tensione tra Guendouzi e Tudor in casa Lazio: i due dovevano avere un confronto chiarificatore, ma non è ancora arrivato

Il tanto atteso confronto tra Mateo Guendouzi ed Igor Tudor non è andato in scena ieri a Formello. Come riportato dal Corriere dello Sport infatti, il calciatore sta svolgendo terapie per recuperare dall’edema al polpaccio accusato nella rifinitura prima della Salernitana (a seguito del diverbio col tecnico) e non ha incrociato i compagni a Formello.

Nel frattempo, è il DS Fabiani che sta cercando di mediare per riportare la tranquillità in un momento così delicato per la Lazio e in vista della sfida di venerdì sul campo del Genoa.

