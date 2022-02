Lazio, contestazione fuori Formello: cori contro Lotito e Tare – VIDEO

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Lazio, contestazione fuori Formello: cori contro Lotito e Tare. I tifosi biancocelesti protestano per il mercato

Come annunciato nei giorni scorsi, i tifosi della Lazio si sono ritrovati all’esterno del centro sportivo di Formello per la contestazione contro la società. «Un altro mercato all’insegna della mediocrità, Lotito non sei degno di questa società», lo striscione esposto dai sostenitori laziali.

La protesta dei tifosi della #Lazio fuori dai cancelli di Formello. Nel mirino #Lotito e il mercato di gennaio ⚪🔵 pic.twitter.com/mvgNuQFUMa — LazioNews24.com (@LazioNews_24) February 3, 2022

Il motivo principale è il «calciomercato ridicolo e improvvisato, figlio di un progetto che non esiste», come scritto dal comunicato degli Ultras biancocelesti. In centinaia si sono ritrovati davanti ai cancelli.