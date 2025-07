Lazio, Claudio Lotito torna al Gemelli per controlli di routine dopo il ricovero: ecco cosa è successo

Lazio, Claudio Lotito al Gemelli per controlli di routine dopo il ricovero: ecco cosa è successo e la ricostruzione

Dopo il malore avvenuto alcune settimane fa durante una seduta al Senato, le condizioni di Claudio Lotito sono tornate alla normalità. Il presidente della S.S. Lazio e senatore della Repubblica Italiana ha ripreso regolarmente le sue attività, apparendo in pubblico con piena energia.

La conferma è arrivata dalla sua recente partecipazione alla presentazione di Maurizio Sarri, allenatore della Lazio noto per il suo stile tattico offensivo e per aver guidato club di primo piano come Napoli, Juventus e Chelsea. Lotito è stato visto accanto al tecnico toscano, apparendo visibilmente ristabilito e sereno, segnale importante per l’ambiente biancoceleste in vista della nuova stagione.

Come riportato dal quotidiano Il Messaggero, Lotito si è recato ieri presso il Policlinico Gemelli di Roma per effettuare controlli di routine. La visita ha confermato il buon stato di salute del presidente laziale, con esiti rassicuranti e nessun motivo di preoccupazione.

Il ricovero iniziale era stato disposto a scopo precauzionale, per accertamenti legati al malessere accusato in aula, ma al momento si parla di semplice monitoraggio post-evento. Una prassi comune, soprattutto per chi ricopre incarichi di alta responsabilità sia nello sport che in ambito istituzionale.

La presenza attiva di Lotito, figura centrale nel calcio italiano e nella politica sportiva, è fondamentale per la programmazione della nuova stagione della Lazio. Con Sarri al comando tecnico e Lotito alla guida societaria, la squadra può contare su una leadership solida e compatta Questo aggiornamento sulle condizioni di Lotito rassicura tifosi e addetti ai lavori: la Lazio riparte con il suo presidente in piena forma.