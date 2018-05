Lazio, da Tare a Peruzzi: i dirigenti in odore di rinnovo

In casa Lazio si studiano i rinnovi dei quadri dirigenziali: dal ds Tare al club manager Peruzzi, passando per il segretario Calveri

Non solo calciatori, in casa Lazio ci sono da rinnovare anche i contratti dei dirigenti. Il presidente Claudio Lotito, fresco di ritorno nel Consiglio Federale, si dedicherà nelle prossime ore ad un passo che pare una formalità. Il ds Igli Tare, il club manager Angelo Peruzzi e il segretario generale Armando Calveri sono tutti in scadenza il prossimo 30 giugno. Come riporta il Corriere dello Sport, non ci sono dubbi e perplessità nel prosieguo del rapporto con i quadri dirigenziali; la società ha raccolto risultati ed è in costante sviluppo, adesso bisogna passare alle carte e mettere nero su bianco. Anche se i tempi di Lotito, a volte, hanno sorpreso.

Nel 2015 Tare firmò il triennale a settembre dopo il preliminare di Champions (perso contro il Bayer Leverkusen), lavorando un’intera estate in attesa di un accordo che anche allora doveva essere solo una formalità. Il futuro insieme non è comunque in dubbio, i due si sono parlati e continueranno a lavorare insieme. Il rinnovo del ds albanese potrebbe addirittura essere di cinque anni; Peruzzi, invece, deciderà ogni anno in base agli obiettivi prefissati. Rinnovo pronto sul tavolo anche per Calveri, che lavora nella Lazio dal 2008. Il segretario generale biancoceleste risulta una figura preziosa nei contatti istituzionali e internazionali con l’Uefa. Lavora a supporto di Tare nelle dinamiche di mercato, così come per Lotito che lo ha investito del ruolo di Slo della Lazio (Supporter Liaison Officer, il Delegato ai rapporti con la tifoseria, ndr).