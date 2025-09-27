Lazio, Dele-Bashiru escluso dalla lista Serie A? Scontro tra Sarri e il ds Fabiani per il reintegro di Basic… Cosa sta succedendo

La situazione in casa Lazio si fa sempre più tesa. L’inizio di stagione, con tre sconfitte nelle prime quattro giornate di campionato, ha generato un clima di allarme e incertezza, trasformando l’ambiente biancoceleste in una vera e propria polveriera. La squadra di Maurizio Sarri, già alle prese con squalifiche e un’emergenza infortuni che non accenna a placarsi, si trova di fronte a scelte drastiche per raddrizzare la rotta.

In questo scenario complicato, a pagare il prezzo più alto potrebbe essere uno dei volti nuovi, Fisayo Dele-Bashiru. Dopo un avvio di stagione promettente in cui aveva mostrato qualità e ampi margini di miglioramento, il centrocampista nigeriano è ora a rischio di esclusione dalla lista per la Serie A. Secondo quanto riportato da Il Messaggero, Sarri starebbe seriamente valutando di sacrificare l’ex Hatayspor per far spazio a un altro giocatore.

La causa scatenante è il recente infortunio di Dele-Bashiru, uno stiramento che si preannuncia più serio del previsto e che potrebbe tenerlo lontano dai campi per un periodo significativo. Con il centrocampo decimato in vista della sfida contro il Genoa, data l’assenza contemporanea di Belahyane, Rovella e Guendouzi, l’allenatore sente l’urgenza di reintegrare in rosa Toma Bašić.

La decisione, se confermata, sarebbe clamorosa, considerando che il nigeriano è stato titolare in tutte le prime quattro partite. Una scelta tecnica che, secondo il quotidiano, avrebbe spiazzato la stessa società e il direttore sportivo Angelo Fabiani. Sul futuro di Dele-Bashiru si addensano dunque nubi pesanti, alimentate anche dalla sua imminente partecipazione alla Coppa d’Africa con la Nigeria, che lo renderebbe comunque indisponibile per diverse settimane a inizio 2026.