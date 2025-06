Lazio, sacrificio Gila per finanziare il mercato? Già scelto il successore

Lazio, Mario Gila sacrificato sul Mercato? Il PSG ci prova, i biancocelesti intanto hanno scelto il suo successore

La Lazio si prepara a un possibile sacrificio sul mercato e secondo la Gazzetta dello Sport il maggiore indiziato a partire è Mario Gila. Nonostante Maurizio Sarri, vicino al ritorno sulla panchina biancoceleste, abbia chiesto di mantenere intatta la rosa e di limitare le cessioni dei titolari, è consapevole che un’uscita eccellente potrebbe essere necessaria per finanziare nuove operazioni. In questo senso, si fa sempre più concreta la corte del Paris Saint Germain, fresco vincitore della Champions League, pronto a presentare un’offerta da 35 milioni di euro per il difensore spagnolo. Anche Manchester City e Bayern Monaco hanno osservato Gila, ma è il club francese ad aver mosso i primi passi. La trattativa è ancora nelle fasi iniziali, ma l’interesse è reale e destinato a concretizzarsi presto. Tuttavia, la cifra proposta non soddisfa la Lazio, anche perché metà dell’eventuale incasso andrà al Real Madrid, come previsto dagli accordi stipulati al momento dell’acquisto del giocatore.

In vista di una sua possibile partenza, la Lazio ha già individuato il sostituto: Diego Coppola del Verona. Il giovane difensore è da tempo nei radar biancocelesti e il suo nome resta in cima alla lista anche indipendentemente dalla cessione di Gila. La valutazione si aggira intorno ai 10 milioni di euro, ma il club capitolino punta a ridurre l’esborso economico inserendo alcune contropartite tecniche. I buoni rapporti tra Lazio e Verona, rafforzati da diverse operazioni concluse negli ultimi anni, potrebbero agevolare la chiusura dell’affare. Con queste mosse, la società cerca di garantire continuità tecnica e al tempo stesso sostenibilità economica, muovendosi con attenzione in un mercato sempre più competitivo.