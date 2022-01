Lazio, idea Radu in difesa: le ultime in casa biancoceleste

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

La Lazio lavora in vista dell’Inter e Sarri pensa a Radu in difesa

La Lazio è scesa in campo in quel di Formello per la rifinitura della gara di domani sera contro l’Inter a San Siro. Sarri ha dovuto far fronte all’indisponibilità di Acerbi, infortunatosi nell’ultima gara contro l’Empoli.

Al centro della difesa è stato provato Radu, favorito su Patric, accanto a Luiz Felipe. Hysaj e Marusic sugli esterni. A centrocampo intoccabili Milinkovic-Savic e Cataldi, è aperto il ballottaggio tra Luis Alberto e Basic. Il secondo ha superato i problemi al pube ed è favorito sullo spagnolo. Davanti solito tridente Felipe Anderson, Immobile, Pedro con Zaccagni che insidia il brasiliano per un posto da titolare.

