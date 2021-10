Inter, Moratti: «Con la Lazio sono sempre belle partite»

Massimo Moratti ha parlato a Radiosei presentando la sfida tra la sua Inter e la Lazio: le dichiarazioni dell’ex presidente

LAZIO-INTER – «Lazio-Inter solitamente è una bella partita, a parte il brutto ricordo del 5 Maggio (ride, ndr). Non ci sono mai state grosse polemiche o livori tra i due club, la Lazio ha sempre avuto la tradizione di buoni giocatori come l’Inter. Per questi motivi abbiamo sempre visto un bel calcio».

