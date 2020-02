Lazio-Inter streaming e probabili formazioni: dove vederla

Lazio-Inter: sfida Scudetto fra i biancocelesti di Simone Inzaghi e i nerazzurri di Conte nel posticipo del 24° turno di Serie A

La Lazio di Simone Inzaghi e l’Inter di Antonio Conte sono le protagoniste del posticipo domenicale serale del 24° turno di Serie A. Sfida Scudetto fra i capitolini, terzi con 53 punti, e i nerazzurri, che li precedono al 2° posto a quota 54. Lazio-Inter: la partita si giocherà domenica 16 febbraio 2020 nello scenario dello Stadio Olimpico di Roma, con fischio d’inizio alle ore 20.45.

Lazio-Inter sarà trasmessa in tv in diretta e in esclusiva da Sky, sui canali Sky Sport Uno (numero 201 del satellite, numero 472 e 482 del digitale terrestre), Sky Sport Serie A (numero 202 e 249 del satellite, 473 e 483 del digitale terrestre) e Sky Sport (numero 251 del satellite). Gli abbonati potranno seguire la partita anche in diretta streaming su pc, smartphone e tablet attraverso l'app Sky Go, scaricabile su tutti i device iOS e Android. C'è poi l'opzione NOW TV, disponibile per i suoi utenti su smart tv tramite NOW TV Smart Stick.

La telecronaca di Lazio-Inter su Sky sarà affidata a Riccardo Gentile, che sarà affiancato da Massimo Ambrosini al commento tecnico.

Lazio-Inter, info e dove vederla

Competizione: Serie A 2019/2020

Quando: Domenica 16 febbraio 2020

Fischio d’inizio: ore 20.45

Dove vederla in tv: SKY SPORT UNO (numero 201 del satellite, 472 e 482 del digitale terrestre), SKY SPORT SERIE A (numero 202 e 249 del satellite, numero 473 e 483 del digitale terrestre), SKY SPORT (numero 252 del satellite) – NOW TV

Dove vederla in streaming: SKY GO – NOW TV

Stadio: Stadio Olimpico (Roma)

Arbitro: Gianluca Rocchi di Firenze



Le probabili formazioni

LAZIO – Simone Inzaghi potrebbe rilanciare Correa dal 1′ accanto a Immobile nel tandem d’attacco. Sulla fascia sinistra ci sarà Jony al posto dell’infortunato Lulic. Per il resto Lazzari agirà sulla destra e in mezzo Lucas Leiva sarà il playmaker con Milinkovic-Savic e Luis Alberto mezzali. Dietro Luiz Felipe accanto ad Acerbi e Radu nella difesa a tre davanti al portiere Strakosha.

INTER – Conte ritrova Lautaro Martínez in attacco in coppia con Lukaku. A centrocampo Brozovic sarà il regista, mentre viste le assenze per infortunio di Gagliardini e Sensi, Vecino e Barella agiranno da mezzali. In difesa Godin è in vantaggio su Bastoni per completare la linea a tre con De Vrij e Skriniar. Ancora indisponibile Handanovic, fra i pali sarà confermato Padelli.

LAZIO (3-5-2): Strakosha; Luiz Felipe, Acerbi, S. Radu; Lazzari, Milinkovic-Savic, Lucas Leiva, Luis Alberto, Jony; Correa, Immobile. All. S. Inzaghi

INTER (3-5-2): Padelli; Godin, De Vrij, Skriniar; Candreva, Vecino, Brozovic, Barella, Young; Lautaro Martínez, R. Lukaku. All. Conte

