Lazio, la commovente risposta del militare israeliano a Immobile

La riposta di Mayer Soliani, sergente italo-israeliano, al capitano della Lazio Ciro Immobile. Tutti i dettagli

Mayer Soliani, sergente italo-israeliano e tifoso della Lazio, ha risposto a Immobile che aveva espresso il desiderio di incontralo. Di seguito le sue parole rilasciate al Corriere dello Sport.

PAROLE – «Che dire, dal nulla mi ritrovo taggato nella storia di Ciro Immobile, pensavo fosse una fanpage invece ho aperto Instagram e ho visto che era proprio il suo profilo ufficiale, mi è mancato il respiro per l’emozione, ora spero di coronare il sogno di conoscerlo. Ho un tatuaggio con il suo nome e il suo numero sulla gamba, è la persona che più mi ha fatto appassionare a questo sport, veramente, e non potrò mai smettere di ringraziarlo. Tornare all’Olimpico? Non vedo l’ora, mi auguro che questa situazione finisca prima possibile così che io possa tornare in Curva Nord a tifare. Se devo dirla tutta però, è diventato un po’ spiacevole andare allo stadio: sono laziale da sempre, penso che non esista amore più bello di quello per la Lazio, ma ultimamente hanno iniziato a fare molti cori contro di noi (ebrei, ndr). Spero che queste mie parole facciano aprire gli occhi a tutti quanti, perché è veramente brutto andare allo stadio e sentire la tua curva insultare la tua religione per 90 minuti».