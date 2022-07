Lazio, Lazzari: «C’è grande entusiasmo. Questo calcio offensivo ci piace»

Lazio, Manuel Lazzari ha parlato al termine della seduta di allenamento odierna in quel di Auronzo di Cadore

Manuel Lazzari ha parlato al termine della seduta di allenamento odierna in quel di Auronzo di Cadore. Queste le sue parole, rilasciate ai microfoni di Lazio Style Radio.

RITIRO – «Ieri è stato una sorta di riscaldamento. La partita è servita per prendere feeling con il campo, ma, facendo un tempo a testa, non eravamo troppo stanchi. Oggi abbiamo avuto un po’ di riposo e abbiamo recuperato energie. Da domani sarà di nuovo doppia seduta. Il ritiro è stancante, ma serve per mettere benzina. Dobbiamo continuare così. Sensazioni? Vedo grande entusiasmo. Questo calcio offensivo ci piace e dobbiamo continuar a seguire il mister».

NUOVI – «L’ambientamento dipende dal ruolo che si faceva nella squadra precedente. Possono arrivare giocatori già pronti e che non percepiranno questi grandi differenze».

AVVICINAMENTO – «Dopo la Nazionale, ho dovuto fare un po’ di terapie e mi sono dovuto anche allenare un po’. Non ho fatto molte vacanze e sono arrivato qui pronto».

RUOLO – «Quest’anno sono molto carico. Ho imparato un ruolo che mi piace molto, dove posso attaccare difendere. Posso ancora migliorare e voglio continuare ad aiutare la squadra. Ala? Io mi trovo meglio quando parto da dietro».

COMPAGNI – «Quando hai dei compagni così forti sei stimolato a crescere. Mi trovo a meraviglia con Felipe Anderson e Milinkovic. Dobbiamo lavorare bene e io sogno di segnare ancora una volta alla prima giornata. Concorrenza? Fa solo che bene. E giocando ogni tre giorni è normale avere una rosa ampia».

OBIETTIVI – «Vorrei segnare un po’ di più. Gol al Sassuolo? Ho segnato di sinistro e ciò non mi capita spesso. Comunque l’importante è che la squadra farà meglio dello scorso anno. Il nostro obiettivo è arrivare in Champions League. Vita privata? Va tutto a gonfie vele e io sono felicissimo».