Lazio, Leiva: «Non sto trattando con il Gremio»

Lucas Leiva, al termine della gara contro il Benevento, ha fatto chiarezza sul suo futuro: il messaggio del centrocampista della Lazio

Lucas Leiva, centrocampista della Lazio, ha smentito le voci di mercato che lo vorrebbero al Gremio dalla prossima stagione.

«Per quanto riguarda i tifosi della Lazio e del Gremio, vorrei informarvi che la notizia che è uscita in questi giorni è falsa. Non sto trattando con nessuna squadra. Dopo 4 anni che sono qui, con tante vittorie insieme non sarà nessun estraneo in grado di disturbare o danneggiare questo rispettoso rapporto che abbiamo costruito insieme in tutti questi anni».