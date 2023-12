Lotito alla Lazio: «Il problema non è Sarri... Va preso qualche provvedimento»

Non è la prima volta e forse non sarà nemmeno l’ultima, ma Claudio Lotito ha tuonato contro la Lazio e la sua squadra dopo la vittoria con il Cagliari

Non è la prima volta e forse non sarà nemmeno l’ultima, ma Claudio Lotito ha tuonato contro la Lazio e la sua squadra dopo la vittoria con il Cagliari. Le sue dichiarazioni:

«I tifosi hanno ragione a fischiare perché non si può vincere in 10 contro 11 in quel modo. Non c’entra nulla il tecnico. E ora va preso qualche provvedimento». Queste le parole riportate da Il Messaggero.