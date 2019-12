Lazio: Luiz Felipe e Radu larghi per muovere la Juventus

In avvio di azione, la Lazio ha tenuto Radu e Luiz Felipe molto larghi. Lo scopo era allargare la pressione della Juventus

La Lazio ha mosso molto bene palla contro la Juventus, con la prima pressione bianconera che ha funzionato male. Oltre ai tanti lanci lunghi per Milinkovic-Savic, anche il giro palla nella propria trequarti è stato interessante.

Un esempio nella slide sopra. In avvio di azione, spesso la Lazio teneva i difensori centrali molto distanti da loro, per mettere in difficoltà gli avversari negli scivolamenti laterali. Qui Strakosha allarga per Radu, con Ronaldo che non è tempestivo nell’andare su di lui: Bentancur è quindi costretto a uscire.