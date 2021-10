Adam Marusic racconta la sua esperienza calcistica dalle origini al suo arrivo alla Lazio

Alla Lazio ormai da quattro anni, Adam Marusic racconta la sua esperienza in biancoceleste a LazioStyle Official Magazine partendo dalle sue origini. Ecco le sue parole.

LEGGI SU LAZIONEWS24 L’INTERVISTA INTEGRALE

LE PAROLE – «Rispetto al mio arrivo, è tutto diverso. Ora mi sento migliore sia come calciatore e persona, sono cresciuto molto sotto ogni aspetto, sono diventato un uomo. Non è stato facile, sono orgoglioso del percorso fatto. Ho iniziato per le vie di Belgrado, coronando il sogno che avevo fin da piccolo. Devo dire grazie a Dio ed alla mia famiglia»