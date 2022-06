Lazio, Milinkovic-Savic: le big europee guardano altrove

Milinkovic-Savic da potenziale oggetto di mercato, è finito fuori dal mirino di molte big europee. Un’altra stagione per lui alla Lazio?

Sergej Milinkovic-Savic potrebbe restare alla Lazio anche nella prossima stagione.

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport non sono infatti arrivate ancora offerte per il serbo e, almeno per il momento, le big d’Europa sembrano concentrate su altri obiettivi, anche se United e PSG restano alla finestra.