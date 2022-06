Lazio Milinkovic Savic, il serbo aspetta la chiamata giusta: pronto il sostituto

Sergej Milinkovic Savic, centrocampista della Lazio, si gode le vacanze e aspetta l’offerta giusta: i biancocelesti pensano già al sostituto

L’avventura alla Lazio di Sergej Milinkovic Savic potrebbe essere giunta al capolinea. Il serbo è in vacanza, ma attende l’offerta giusta per dire addio alla Capitale.

La valutazione che fa Lotito è altissima e anche per questo ancora i club interessati non si sono mossi concretamente. La Premier League è fortemente interessata al giocatore, tant’é che il viaggio a Londra di Tare ha lasciato presagire qualcosa. Intanto i biancocelesti valutano Loftus Cheek come sostituto. Lo riporta il Corriere dello Sport.