Lazio Milinkovic, Tare a Londra per parlare con il Chelsea: le ultime

Negli ultimi giorni il ds della Lazio Tare è stato a Londra, tra le tante novità c’è stata anche una chiacchierata con il Chelsea per Milinkovic Savic

Il diesse della Lazio Tare nei giorni scorsi è stato a Londra per provare a intavolare qualche trattativa. Non solo in entrata, ma con il Chelsea si è parlato soprattutto di Milinkovic Savic.

Il centrocampista serbo piace ai Blues e hanno voluto parlare con la Lazio soprattutto per capire la valutazione del giocatore. Ancora nessuna offerta, ma non è da escludere una nuova chiacchierata nei prossimi giorni. Lo riporta il Corriere dello Sport.