Calciomercato Lazio, Tare a lavoro: blitz del d.s. a Londra

Il d.s. della Lazio Tare è a lavoro per rinforzare la squadra e sarebbe volato a Londra per un blitz di mercato

Blitz londinese per Igli Tare. Secondo quanto riporta il Corriere dello Sport, il ds della Lazio mercoledì pomeriggio era in partenza da Fiumicino e dovrebbe essere andato proprio nella capitale inglese.

Ipotizzato un incontro con il Chelsea. Nei pensieri di Sarri c’è ancora Emerson, allenato a Stamford Bridge, in prestito nell’ultima stagione al Lione, ancora sotto contratto con i

Blues. L’oriundo brasiliano ha 27 anni e il contratto in scadenza nel 2024. Ci sono condizioni favorevoli per riportarlo in Italia, non è stato riscattato dal club francese, tornerà a Londra per il precampionato, ma vorrebbe andare via.

