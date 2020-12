Lazio Napoli, Llorente in tribuna: il motivo

Il Napoli ha comunicato il motivo della presenza in tribuna di Fernando Llorente

Gennaro Gattuso deve fare i conti con diverse assenze in attacco. Andrea Petagna è l’unica punta in rosa, con l’allenatore del Napoli che per la partita con la Lazio aveva convocato anche Fernando Llorente.

A pochi minuti dal fischio d’inizio, però, i partenopei hanno perso anche l’alternativa spagnola. Il Napoli ha poi comunicato il motivo dell’assenza dell’attaccante: «Llorente andrà in tribuna per una lombalgia accusata nel pomeriggio».