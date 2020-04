Lazio, operato Leiva: ecco i tempi di recupero del brasiliano

Lucas Leiva è stato operato al ginocchio: il centrocampista brasiliano ha approfittato dello stop della Serie A

Lucas Leiva ha deciso di farsi operare al ginocchio per una pulizia del menisco in artroscopia. Il centrocampista brasiliano ha approfittato dello stop del campionato per l’emergenza Coronavirus.

Secondo quanto riportato dal quotidiano Il Tempo, Leiva dovrà restare un mese ai box per recuperare dall’intervento. Il centrocampista quindi potrà essere a disposizione di Simone Inzaghi per la possibile ripresa del campionato, dopo la fine dell’emergenza.