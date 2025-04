Lazio, contro il Parma vuole tornare a vincere in casa, vendicare la sconfitta dell’andata e continuare ad inseguire la Champions

Lazio, contro il Parma chance per tornare ad inseguire la Champions: all’andata era finita con una sconfitta e in casa non vince da 2 mesi, ma…

La Lazio si trova in una fase cruciale della stagione, con la possibilità di agguantare il quarto posto che garantirebbe l’accesso alla Champions League. Dopo un periodo di difficoltà tra febbraio e marzo, la squadra ha ripreso a correre grazie ai successi con Atalanta e Genoa, oltre al pareggio nel derby. Per raggiungere il quarto posto, i biancocelesti dovranno battere il Parma all’Olimpico e sperare in un risultato sfavorevole del Bologna contro l’Udinese. Anche con una vittoria del Bologna, l’assalto della Lazio continuerebbe. La squadra è determinata a fare bene nelle prossime cinque partite, inclusi scontri diretti contro Empoli, Inter, Juventus e Lecce, con il sogno della Champions che è ancora vivo, ma anche la consapevolezza di rischiare di rimanere fuori dalle coppe.

Il momento decisivo della stagione per la Lazio inizia con il match di stasera contro il Parma, una squadra che nel girone di andata inflisse ai biancocelesti una sconfitta significativa. La Lazio, che non vince in casa da due mesi e mezzo, si prepara a schierare la sua formazione migliore, nonostante gli infortuni a Patric, Tavares, Lazzari e la squalifica di Belahyane. I due attaccanti, Castellanos e Dia, sono tornati a segnare nelle ultime partite, contribuendo in modo significativo alla ripresa della squadra. Entrambi i giocatori puntano a rendere storica la loro stagione, con Castellanos a quota 14 gol e Dia a 11, e sono determinati a continuare su questa strada per cercare di conquistare la qualificazione europea.