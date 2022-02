Lazio, patto per la Champions: il confronto tra Lotito e Sarri

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

La Lazio ora può concentrarsi solo sul campionato. E l’obiettivo è puntare sempre più in alto: il confronto tra Lotito e Sarri

L’eliminazione con il Porto, per quanto abbia lasciato l’amaro in bocca, consente alla Lazio di puntare tutto sul campionato. E il sogno Champions e lì a quattro punti.

Con una squadra ormai tutta dalla parte di Sarri, si può parlare di un vero e proprio patto Champions. E sullo sfondo c’è il presidente Lotito. Il patron, come riportato da Il Messaggero, nel post-gara sarebbe sceso nello spogliatoio e si sarebbe congratulato con tutti per lo spirito dimostrato. Per di più tra il mister e il presidente confrontati a cena in ritiro a Formello il giorno precedente. Insomma, l’ambiente Lazio si compatta per questo finale di stagione.