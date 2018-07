Lazio: il nuovo nome per il dopo-Anderson è Pedro Rodriguez

Per l’attacco della Lazio, che da pochi giorni ha salutato Felipe Anderson, spunta un nuovo nome, quello di Pedro Rodiguez del Chelsea.

Felipe Anderson è ormai un giocatore del West Ham e la Lazio da settimane sta cercando un esterno per sostituirlo. I nomi accostati al club biancoceleste sono tanti: Arjen Robben, Joel Campbell, Xherdan Shaqiri, Demaray Gray e molti altri. Oggi, secondo le indiscrezioni di mercato, è apparso un nuovo nome sul taccuino del direttore sportivo della Lazio, Igli Tare. Il calciatore in questione è l’esterno spagnolo del Chelsea, Pedro Rodriguez che non rappresenterebbe una prima scelta dei Blues. Per convincere il club londinese servirebbe un’offerta che si aggiri intorno ai 25 milioni di euro, ma il vero problema è rappresentato dall’ingaggio dello spagnolo che attualmente ha un contratto in scadenza nel 2019 da 3 milioni a stagione.