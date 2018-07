Lazio, Robben non è più una suggestione – ESCLUSIVA

L’obiettivo è sostituire Felipe Anderson e, tra i nomi usciti, c’è anche quello dell’olandese Arjen Robben

Con Felipe Anderson volato al West Ham, l’imperativo in casa Lazio è trovare un degno sostituto del brasiliano che nelle cinque stagioni in biancoceleste ha costruito le fortune della Lazio. Tanti i nomi che sono circolati in queste ultime ore: da Martinez al Papu Gomez che ha voglia di una nuova sfida, ma il sogno che mette in agitazione i tifosi si chiama Arjen Robben. L’olandese sarebbe il regalo perfetto per Inzaghi: forza, fantasia ed esperienza, che fanno di Robben ancora uno dei giocatori più forti d’Europa. Un colpo che se portato a termine sarebbe in grado di mandare in visibilio i tifosi biancocelesti, un po’ amareggiati dal mercato che Lotito e Tare stanno portando avanti.

