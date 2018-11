Lazio, per la fascia si pensa a Zappacosta

Il rinforzo per la fascia destra della Lazio potrebbe arrivare dall’Inghilterra, il nome nuovo è quello di Zappacosta

Il mercato di gennaio è molto vicino e alla Lazio si pensa a rinforzare la fascia. Le prestazioni di Marusic non convincono più di tanto e quindi il club biancoceleste sta pensando ad un immediato intervento sull’out destro. Serve un cambio di passo in quella porzione di campo, uno che sappia puntare l’avversario e arrivare con molta facilità al cross. Il serbo garantisce muscoli e corsa, Patric e Basta non possiedono le caratteristiche di cui ha bisogno Inzaghi. Ecco quindi che ai già citati Lazzari e Darmian si aggiunge in queste ore il nome di Davide Zappacosta.

