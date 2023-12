Lazio, problemi per Sarri: infortunio contro il Genoa

Infortunio in casa Lazio durante gli ottavi di finale di Coppa Italia contro il Genoa. Tutti i dettagli in merito

Problemi per la Lazio durante la partita contro il Genoa. Gustav Isaken ha infatti accusato un problema muscolare che ha costretto Maurizio Sarri a sostituirlo.

Al suo posto dentro Felipe Anderson che era partito in panchina per riposare in vista degli impegni di campionato. Le condizioni dell’esterno saranno valutate nelle prossime ore per capire l’entità dell’infortunio e quando potrà tornare.