Lazio, prove di pace tra Lotito e Tare: l’idea di Sarri

In casa Lazio a tenere banco è la questione rinnovo di Tare, il Ds si sarebbe riavvicinato a Lotito ma per Sarri non è la notizia positiva

In casa Lazio a tenere banco è la questione rinnovo di Tare, il Ds si sarebbe riavvicinato a Lotito ma per Sarri non è la notizia positiva.

Che la questione mercato abbia infuocato i rapporti tra Ds e allenatore è ormai cosa nota da tempo, ma la qualificazione in Champions potrebbe dare respiro al bilancio e Sarri chiedere di essere seguito sul mercato per creare un progetto vincente. Lo scrive Il Messaggero.