Lazio, Reina: «Porto Napoli nel cuore, una gara unica»

Pepe Reina affronta la sua gara da ex in Lazio-Napoli. Ecco le dichiarazioni del portiere biancoceleste in vista della partita di stasera

Pepe Reina è stato intervistato dai canali ufficiali della Lazio in vista della gara contro il Napoli speciale per lui che è un ex della partita.

NAPOLI – «Sarà una gara unica, non una partita qualunque. Il Napoli è una squadra, una Società ed un popolo che sono nel mio cuore, mi sono stati molto vicini. Questi novanta minuti devono risc attarc i, dobbiamo reagire agli ultimi risultati in campionato».

