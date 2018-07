Calciomercato Lazio: respinte alcune offerte di prestito per Caicedo

La Lazio ha aperto alla cessione del centravanti ecuadoriano Felipe Caicedo, ma non è disposta ad accettare la formula del prestito

La Lazio ha da poco accolto i suoi tre nuovi acquisti che rinforzeranno la rosa di Inzaghi: Luan Capanni, Milan Badelj e Joaquin Correa. Quest’ultima puntellerà il reparto offensivo biancoceleste, la cui punta di diamante è il bomber Ciro Immobile. L’arrivo dell’argentino ha aperto nuovi scenari per l’attacco con la possibile partenza del centravanti Felipe Caicedo.

L’ecuadoriano non sembra rientrare più nei piani di mister Inzaghi e, secondo le ultime indiscrezioni, la società sarebbe disposta ad accettare una proposta per la cessione. Fino ad ora in casa Lazio sono pervenute solo offerte di prestito per l’attaccante, classe 1988, da parte del Bursaspor e di alcuni club del campionato dell’Arabia Saudita. I biancocelesti avrebbero, però, rifiutato le offerte optando più per monetizzare la partenza, cedendo Caicedo a titolo definitivo. Attualmente la valutazione del cartellino del giocatore è di circa 6 milioni di euro.