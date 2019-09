Al termine del bel derby giocato tra Lazio e Roma ha parlato in zona mista Francesco Acerbi. Le parole del difensore biancoceleste

(-Dal nostro inviato allo Stadio Olimpico) C’è tanto rammarico in casa Lazio per il pareggio ottenuto nel derby contro la Roma. I biancocelesti, che hanno colpito 4 legni, ottengono solo un punto e in zona mista esternano tutta la propria tristezza come si evince dalle parole di Francesco Acerbi.

«C’è un po’ di rammarico, ma ripartiamo dalla prestazione di stasera»