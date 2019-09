Lazio Roma, Correa: «Bene la difesa ma in attacco potevamo fare meglio»

El Tucu Correa è rammarico al termine di Lazio Roma per il punto ottenuto dalla sua squadra. Le parole dell’attaccante biancoceleste

(-Dal nostro inviato all’Olimpico) Anche el Tucu Correa si unisce al coro di voci tristi e rammaricate dei giocatori laziali per il punto ottenuto contro la Roma nonostante la mole di occasioni create. Il centravanti biancoceleste racconta così, in zona mista, le sue sensazioni post derby.

«Bene in difesa, ma in attacco potevamo fare meglio. Dovremo far tesoro di questa prestazione»