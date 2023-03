Lazio, Sarri: «Incomprensibile smettere di crederci sull'1-1. E il derby...»

Maurizio Sarri, allenatore della Lazio, ha parlato dopo la sconfitta rimediata in Olanda contro l’AZ: le dichiarazioni

Maurizio Sarri, allenatore della Lazio, ha parlato in conferenza dopo l’eliminazione dalla Conference League.

LE PAROLE – «Può essere che loro siano più forti di noi, oggi erano più energici. Noi siamo usciti sull’1-1 dalla partita, abbiamo smesso di crederci. Incomprensibile, mancavano 55 minuti e se avessimo segnato saremmo andati ai supplementari. La sensazione che ho avuto è che la squadra abbia perso le speranze di passare il turno. Esce stanca da qui fisicamente e mentalmente. Dobbiamo arrivare alla prossima con un’energie nettamente diversa, almeno dal punto di vista nervoso e mentale, non possiamo giocare il derby come stasera. Vediamo se in 2 giorni si riesce a ricaricare le energie positive per giocare in modo diverso».