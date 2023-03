Lazio, Sarri: «L’ambiente ci ricorda sempre l’importanza del Derby»

La parole di Maurizio Sarri dopo la vittoria della Lazio nel Derby della Capitale: «In Italia abbiamo più continuità»

Maurizio Sarri ha parlato a DAZN nell’immediato post-partita di Lazio-Roma. Le sue dichiarazioni:

«Il derby è una partita molto particolare, noi viviamo in un ambiente che ce lo fa capire. Vincere dà grande soddisfazione a noi e a tutto il popolo laziale. Per ora stiamo facendo bene, ci sono ancora due mesi e mezzo da giocare ad alto livello e cercare di giocarsi le nostre carte fino alla fine. Paragonarsi a Maestrelli la vedo un pò eccessiva, io vorrei entrare nel cuore dei laziali continuando a fare i risultati. Casale e Zaccagni sono due calciatori forti, poi se non li convocano in Nazionale mi fa anche piacere visto quanto hanno giocato negli ultimi 2 mesi e mezzo. A me fa piacere si riposino, gli farà bene. Cali di attenzione? Quest’anno sono venuti fuori solo in Europa, in Italia abbiamo avuto un minimo di continuità ma dobbiamo continuare così. Io penso che Romagnoli sia nato per giocare come gioco io. Lui ha avuto un inserimento velocissimo, è un calciatore tatticamente molto evoluto. Giocando così ne ha tratto giovamento visto che gioca secondo le sue caratteristiche. Io sinceramente non so nemmeno cos’abbia detto Mourinho, abbiamo visto video sulla Roma sia di gioco che extragioco. Provedel dopo pranzo era sfrebbrato, si è messo a disposizione e ha giocato. Dobbiamo dare il nostro 100% fino alla fine, sulla Champions Lotito ci ha detto sempre di provarci. Noi lo stiamo facendo, sappiamo che sulla carta ci ci sono squadre più forti ma cerchiamo di fare in modo che rimanga solo sulla carta».

