Lazio Sarri, sprint Lotito per il rinnovo: il tecnico vuole garanzie

Lazio Sarri, per Lotito il rinnovo è una priorità e vuole accelerare: il tecnico vuole garanzie per il futuro

Con l’Europa Lotito potrebbe accelerare il discorso rinnovo con Sarri alla Lazio. I dubbi per il tecnico restano gli acquisti del mercato estivo. Le sue richieste non si sono ancora concretizzate, nemmeno Romagnoli a costo zero.

La priorità di Sarri ora è capire il progetto tecnico e le reali prospettive sul mercato. Certo, i biancocelesti dovrebbero finanziare il mercato con la cessione di Milinkovic-Savic, ma adesso il tecnico teme sia di nuovo impossibile fare tutto in estate e in poco tempo. Il rinnovo, quindi, resta ancora in bilico.