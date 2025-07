Striscioni a favore di Lotito (ma non da parte dei tifosi della Lazio). Svelato un retroscena clamoroso! - Calcio News 24

Lazio, striscioni pro Lotito firmati dai tifosi della Roma: ironia e sfottò nella Capitale

A Roma la rivalità tra le due squadre della Capitale non si ferma mai, nemmeno durante l’estate. Negli ultimi giorni, infatti, il clima attorno alla Lazio si è acceso ulteriormente, complice una provocazione ben orchestrata dai tifosi della Roma.

Alcuni striscioni con la scritta “Lotito resisti” sono comparsi in diversi punti strategici della città. Un messaggio ironico, che apparentemente sostiene il presidente biancoceleste Claudio Lotito, ma che in realtà rappresenta un chiaro sfottò rivolto alla tifoseria della Lazio, ormai da settimane apertamente in rotta con il patron.

Un momento teso tra società e tifosi

La situazione in casa Lazio è particolarmente delicata. Dopo una stagione sottotono e un calciomercato giudicato deludente da gran parte dei sostenitori, il malcontento verso la dirigenza è esploso in contestazioni pubbliche e richieste di cambiamento.

I tifosi biancocelesti si aspettavano un progetto ambizioso e investimenti concreti, ma a oggi regna l’incertezza. È proprio in questo contesto che gli striscioni firmati dalla sponda giallorossa si inseriscono come ulteriore motivo di tensione, alimentando lo storico antagonismo cittadino.

La Lazio chiamata a rispondere sul campo

Il derby di Roma, si sa, non è solo una partita: è una sfida quotidiana vissuta tra le strade, nei bar, sui social e ora anche sui muri della città. Mentre i tifosi della Roma sfruttano il momento per colpire con ironia, la Lazio è chiamata a reagire concretamente, lasciando da parte le polemiche e concentrandosi sul campo.

La nuova stagione rappresenta un’opportunità di rilancio, ma serviranno risultati immediati per ricucire il rapporto tra squadra, società e tifosi. In attesa che Lotito chiarisca le proprie intenzioni e magari si riavvicini alla piazza, sarà fondamentale che il gruppo guidato dal nuovo allenatore trovi compattezza e motivazioni.

Nel frattempo, “Lotito resisti” resta l’ennesima dimostrazion