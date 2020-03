Lazio, Tare: «Speriamo di giocarci ancora lo scudetto»

Il direttore sportivo della Lazio Igli Tare è intervenuto per analizzare il momento. Ecco le parole riportate da Tuttosport

«La priorità è combattere il virus e chiudere la stagione non riuscirci sarebbe fatale per la situazione economica del calcio. Speriamo di giocarci lo scudetto fino all’ultimo anche se non si può ancora sapere quando si riprenderà».