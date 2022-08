Lazio, telefonata motivazionale di Lotito a Immobile

Telefonata tra il presidente della Lazio e il centravanti biancoceleste Ciro Immobile in vista della sfida contro il Toro

Nella giornata di ieri c’è stata una telefonata tra Claudio Lotito e Ciro Immobile. Approfittando di dare gli auguri di compleanno al figlio Mattia, il presidente della Lazio ne ha approfittato per parlare della sfida contro il Torino.

Come citato da Il Messagero, il numero uno biancoceleste ha fatto un discorso motivazionale a Ciro per spingere l’ex granata a punire sportivamente parlando la sua ex squadra.