Lazio, al via in Turchia la seconda parte di 'ritiro': ecco il programma completo della tournée dei biancocelesti e Sarri...

Lazio, inizia in Turchia la seconda parte di ‘ritiro’: il programma completo della tournée dei biancocelesti e Sarri…

La Lazio ha avviato la sua mini-tournée in Turchia, una fase fondamentale nella preparazione estiva in vista dell’inizio del campionato. Il primo impegno è fissato contro il Fenerbahçe, squadra allenata da José Mourinho, noto tecnico portoghese con una lunga carriera in club come Chelsea, Inter e Real Madrid. Questa amichevole rappresenta un primo banco di prova di alto livello per i biancocelesti, dopo le prime settimane di lavoro.

L’amichevole con il Fenerbahçe — che concluderà il suo precampionato prima della sfida ufficiale in Champions League contro il Feyenoord il 6 agosto — offrirà a Maurizio Sarri, tecnico toscano e fautore di un calcio posizionale, l’opportunità di valutare i progressi del gruppo. Sarri aveva manifestato qualche perplessità sul programma delle amichevoli, stilato dalla società prima del suo arrivo, ma ora si concentra sul far crescere l’identità tattica della squadra.

Per la Lazio, questi incontri internazionali — che includono anche la seconda amichevole contro il Galatasaray prevista per il 2 agosto — servono ad alzare il livello di competitività e accelerare l’integrazione dei nuovi innesti. Lo scontro con il Galatasaray riporta alla memoria l’esordio europeo di Sarri sulla panchina laziale, datato 16 settembre 2021, terminato con una sconfitta per 1-0 causata da un errore del portiere albanese Thomas Strakosha.

La comitiva biancoceleste è partita ieri da Fiumicino alle 14:30, direzione Istanbul, dove ha preso alloggio presso il lussuoso Point Hotel Barbaros, struttura a cinque stelle con vista sul Bosforo. Gli allenamenti si tengono in un centro sportivo poco distante: oggi è in programma la rifinitura, domani lo scarico, venerdì doppia seduta e sabato mattina una sgambata prima del match serale contro il Galatasaray.

Con condizioni climatiche favorevoli — temperature tra i 21 e i 29 gradi — e sfide di livello internazionale, la Lazio punta a testare la solidità del gruppo prima del debutto in campionato contro il Como di Cesc Fàbregas, ex centrocampista di Arsenal e Barcellona.