Lazio-Udinese: tutti gli obiettivi di Ciro Immobile

Tutto sulla sfida tra Lazio e Udinese, posticipo della 28esima giornata di Serie A, che vede protagonista Ciro Immobile

Partito in panchina con il Milan, in campo col Bayern dove ha avuto l’opportunità di portare in vantaggio i suoi, Immobile è pronto a essere il titolare stasera, in Lazio-Udinese. Una serata per andare a caccia di numeri importanti, come scrive il Corriere dello Sport:

«Ciro è ad una lunghezza dalle 250 partecipazioni attive in Serie A: 200 gol e 49 assist. All’Udinese ha realizzato quattro reti (tra cui una doppietta nel dicembre 2019) nelle ultime quattro sfide all’Olimpico. Il conto generale è ancora più ampio: l’Udinese è una delle tre formazioni contro cui Ciro ha segnato più gol su rigore (quattro come contro Atalanta e Sampdoria), in tutto ha segnato 11 gol e ha servito tre assist contro i friulani».

