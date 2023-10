Lazio, ufficiale il rinnovo di Luis Alberto

La Lazio ha ufficializzato il rinnovo di contratto per altre quattro stagioni di Luis Alberto. Tutti i dettagli

La Lazio, tramite un comunicato ufficiale pubblicato sul proprio sito, ha annunciato il rinnovo di contratto per altri quattro anni di Luis Alberto.

COMUNICATO – «Luis Alberto in biancoceleste per i prossimi quattro anni. Ufficiale il prolungamento del numero 10. La S.S. Lazio comunica che il calciatore Luis Alberto Romero Alconchel ha prolungato il contratto che lo lega alla Società biancoceleste per i prossimi quattro anni».

