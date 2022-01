Vavro attacca la Lazio: «Sono rimasto deluso. Fossi andato altrove...»

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Denis Vavro, nuovo giocatore del Copenaghen, è tornato a parlare sulla sua esperienza sfortunata alla Lazio. Le sue parole

Le parole del difensore a Šport24.sk:

LAZIO – «Non me ne pento. Ci ho provato e ho scoperto com’è il campionato italiano. Forse se fossi andato da qualche altra parte, oggi potremmo parlare di un club diverso dal Copenaghen. Uno deve affrontarlo. È come essere delusi sul lavoro. Sono rimasto deluso dalla Lazio. Non solo io, i miei amici, la famiglia e l’agente».

ITALIA – «Forse è stato frettoloso, non dico di no. Forse se avessi aspettato un altro anno, sarebbe stato diverso. Non si sa mai. L’ho provato e non ha funzionato per niente. Ora comincio come dall’inizio. Ho 26 anni ed è un’età su cui puoi ancora costruire. Non sono né giovane né vecchio».

