Lazio, vice Immobile: ballottaggio tra Caputo e Cabral

Calciomercato Lazio: i biancocelesti cercano un vice Immobile. Aperto il ballottaggio tra Caputo e Cabral

La Lazio è alla ricerca di un vice Immobile. Serve un innesto intelligente, consapevole del proprio ruolo e che non porti ad un esborso eccessivo. In questo senso Jovane Cabral e Ciccio Caputo sono le opzioni più calde del mercato biancoceleste.

Il capoverdiano non è stato riscattato entro i termini previsti e ora lo Sporting Lisbona sta ricevendo offerte da altri club come il Marsiglia. Lotito e Tare non intendono andare oltre i 5 milioni per l’esterno. Sarri invece continua a pensare a Caputo, per il quale la Sampdoria chiede 3 milioni di euro ma i biancocelesti non vogliono spendere troppo per un giocatore che ad agosto farà 35 anni.

