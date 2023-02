Lazio, Zaccagni: «Tornare a Verona sarà un’emozione»

Le parole di Mattia Zaccagni, esterno d’attacco della Lazio, alla vigilia della trasferta contro l’Hellas Verona

Mattia Zaccagni ha parlato ai microfoni di Lazio Style Radio alla vigilia di Verona-Lazio di Serie A.

PAROLE – «Per me sarà una sfida particolare, sarà una grande emozione perché ritroverò tante persone che mi hanno fatto crescere calcisticamente, il Bentegodi è sempre stato per me uno stadio clamoroso che mi ha trattato bene e quindi, lo ripeto, sarà una grande emozione. Per la Lazio sarà fondamentale».