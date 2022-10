Le domande al campionato

Tutte le big della Serie A si devono fare qualche domanda e fissare degli obiettivi per la sosta del Mondiale in Qatar

La Gazzetta dello Sport propone 5 domande alla Serie A. Calcionews24 ne aggiunge altrettante.

1) MILAN – Pirlo, Gattuso o De Rossi: c’è un centrocampista più forte di Tonali?

2) JUVE – Basta il derby per dire che Allegri è riuscito a invertire la tendenza?

3) LA SCOSSA – Questo campionato s’è ormai spezzato in due blocchi?

4) LA SORPRESA – Tutti la sottovalutano. Non è che l’Atalanta farà come il Leicester?

5) NUOVI MISTER – La generazione Gasperini sarà la chiave vincente per evitare la Serie B?

6) ROMA – Mourinho al quarto posto. Domenica c’è Roma-Napoli. E se pensasse a qualcosa di più di una posizione Champions?

7) LAZIO – Con l’infortunio di Immobile ha fatto 0-0. La macchina da gol non c’è più?

8) TORINO – La crisi di punti verrà corretta in tempi brevi?

9) FIORENTINA – Perché la Viola non ritrova il bel gioco dell’anno scorso?

10) PAUSA – Quale squadra arriverà in testa alla pausa Mondiale?