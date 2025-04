Rinvio Lecce Atalanta, anche Chevanton insorge contro la decisione della Lega: «Vergognoso giocare domenica»

È intervienuto duramente sul proprio profilo Instagram l’ex attaccante e bandiera dei salentini, Ernesto Javier Chevanton , sulla questione legata al rinvio della partita fra Lecce e Atalanta, inizialmente prevista questa sera e che, per l’improvvisa scomparsa dello storico fisioterapista Graziano Fiorita, verrà giocata invece domenica alle 15.

PAROLE – «Mi dispiace tanto e lo ritengo vergognoso che la partita si debba giocare domenica…si possono dare spiegazioni, tutto quello che volete, che non ci sono giorni, che il calendario è stretto etc etc ma non si deve giocare anzi dovrebbe essere rimandata la partita pure a Natale ma questa partita non si deve giocare nemmeno domenica…

Ma porca miseria, un po’ di umanità verso la società ma soprattutto verso i compagni, la sua famiglia. Come si fa a giocare già con il dolore della perdita di un compagno? E come si fa a giocare quando sai che ancora il tuo compagno il fratello non riposa in pace e non gli hai dato un ultimo saluto?

Purtroppo ho perso un amico, un fratello, un compagno di squadra e dovevamo giocare una finale Europea. Quella finale era contro il Milan e loro ci hanno detto noi non giocheremo, quando sarà possibile ma non in questo momento difficile per voi…la finale l’abbiamo giocata ma non dopo due giorni dall’accaduto, anzi dopo un bel po’».