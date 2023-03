Lecce, Baroni: «La squadra mi è piaciuta. Peccato, una sconfitta che ci servirà»

Marco Baroni, allenatore del Lecce, ha parlato ai microfoni di Dazn al termine della partita persa contro l’Inter

«Queste sono partite che ci aiutano a crescere. Nonostante siamo stati bravi e con un buon atteggiamento, ma nella gestione della palla abbiamo fatto molti errori tecnici. Peccato perché la squadra a me è piaciuta. Questa sconfitta ci serve. Per vincere qui dovevamo fare qualcosa di straordinario. Dobbiamo pensare gara dopo gara per fare punti, ma sono contento di come stanno lavorando i ragazzi».