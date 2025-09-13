Lecce News
Serie A, Lecce Cagliari: data, orario, info sui biglietti e tutti i dettagli per il prossimo match dei rossoblù
Dopo la partita nella sfida odierna contro il Parma, il Cagliari Calcio guarda già al prossimo impegno di campionato: la trasferta sul campo del Lecce. Il match, valido per la 4ª giornata della Serie A 2025/26, è in programma venerdì 19 settembre alle ore 20:45 allo stadio Via del Mare.
La squadra allenata da Fabio Pisacane, ex difensore centrale rossoblù e oggi tecnico determinato a guidare il club verso una salvezza tranquilla, si prepara a una partita di grande importanza. Dopo un avvio di stagione altalenante, i sardi cercano punti preziosi per risalire la classifica e consolidare il morale del gruppo.
«L’U.S. Lecce comunica che a partire dalle ore 16:00 di lunedì 15 settembre 2025 sarà attiva la vendita dei biglietti validi per la gara del Campionato di Serie A Enilive 2025/2026 Lecce – Cagliari, in programma venerdì 19 settembre 2025 alle ore 20:45. Si raccomanda vivamente di raggiungere lo stadio con congruo anticipo (almeno 90 minuti prima dell’inizio della partita), evitando lunghe file che potrebbero anche pregiudicare la visione della partita fin dal suo inizio. Avvertenze:
Per l’acquisto dei tagliandi è necessario il possesso di documento di identità in cui si evinca la residenza del titolare del biglietto (la Patente di Guida non indica la residenza).
I minori fino a 6 anni di età compiuti o che compiranno 7 anni entro il 31/12/2024, avranno libero accesso senza diritto di posto assegnato (obbligo del tagliando dal compimento del 7° anno a partire dal 01/01/2025).
I soggetti minori aventi libero accesso senza diritto di posto assegnato dovranno essere muniti di valido documento d‘identità da esibire obbligatoriamente ai varchi di accesso a cura del soggetto maggiorenne responsabile della sorveglianza sul minore.
Si ricorda altresì che i minori di 14 anni non possono accedere all’interno dell’impianto se non accompagnati da un maggiorenne.»
