Il difensore del Lecce Calderoni ha analizzato così in zona mista il pareggio ottenuto in casa del Milan

Marco Calderoni è l’eroe del Lecce in quel di San Siro. Il difensore giallorosso ha realizzato una strepitosa rete in pieno recupero che ha permesso agli ospiti di strappare un prezioso punto al Milan.

Calderoni non ci può ancora credere, come rivelato in zona mista: «Il gol? Non avrei mai pensato potesse andar dentro».